От владельца срубов на земляных валах в Ростове требуют снести их за неделю

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-24T15:05:57+03:00

Бизнесмена могут оштрафовать на 400 тысяч рублей

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Владельцу нескольких деревянных построек на земляных валах в Ростове дали неделю на то, чтобы он их снес, сообщают в правительстве Ярославской области. Бизнесмен построил их без согласования с департаментом охраны объектов культурного наследия.

- Предпринимателя вызвали на составление протокола об административном правонарушении. Далее материалы будут направлены для рассмотрения в Ростовский районный суд для привлечения собственника построек к ответственности, – рассказал директор департамента Александр Филяев.

По решению суда собственника могут оштрафовать на 400 тысяч рублей. Власти считают, что постройки перекрыли вид на ансамбль Ростовского Кремля.