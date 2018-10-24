2018-10-24T13:25:19+03:00
Общество

СМИ: на площади Волкова в Ярославле нашли тело и. о. гендиректора Ярославского АТП Евгения Нестеренко

В баре неподалеку у него завязался конфликт с военным
Александр Клещев
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Ранее мы сообщали, что на улице Свободы неподалеку от площади Волкова прохожие нашли тело мужины. Выянилось, что погибший - исполняющий обязанности генерального директора Ярославского АТП Евгений Нестеренко.

Нестеренко отдыхал в одном из караоке-баров, сообщает портал 76.ru. Здесь у него возник конфликт с военным. По словам источника портала, мужчины начали козырять фамилиями, речь зашла про армию. После этого они вышли на улицу. Началась драка - в итоге Нестеренко погиб.

Точная причина смерти Евгения Нестеренко не называется. В Следственном комитете случившееся не комментируют.

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