СМИ: на площади Волкова в Ярославле нашли тело и. о. гендиректора Ярославского АТП Евгения Нестеренко

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-24T13:25:19+03:00

В баре неподалеку у него завязался конфликт с военным

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Ранее мы сообщали, что на улице Свободы неподалеку от площади Волкова прохожие нашли тело мужины. Выянилось, что погибший - исполняющий обязанности генерального директора Ярославского АТП Евгений Нестеренко.

Нестеренко отдыхал в одном из караоке-баров, сообщает портал 76.ru. Здесь у него возник конфликт с военным. По словам источника портала, мужчины начали козырять фамилиями, речь зашла про армию. После этого они вышли на улицу. Началась драка - в итоге Нестеренко погиб.

Точная причина смерти Евгения Нестеренко не называется. В Следственном комитете случившееся не комментируют.