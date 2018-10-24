На улице Свободы в Ярославле прохожие нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-24T11:55:11+03:00

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Сегодня, 24 октября, утром на улице Свободы неподалеку от площади Волкова, рядом с банком, обнаружили тело мужчины. Труп нашли прохожие.

Известно, что на месте работали следователи и полицейские. В Следственном управлении СКР по Ярославской области случившееся пока что не комментируют.

Напомним, на Суздалке 19-летний парень зарезал бывшего преподавателя городского центра технического творчества. 63-летний Владимир Васендин скончался в больнице. Это не единственная жертва преступника - на улице Ушакова он порезал мужчину кухонным ножом за 50 рублей.