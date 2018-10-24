После ухода Слепцова улицы Ярославля зимой снова начнут посыпать песком
Этой зимой улицы Ярославля снова начнут посыпать песком. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Владимир Волков на заседании муниципалитета 24 октября.
- Положение у нас не такое, чтобы город полностью обрабатывать реагентами. На некоторых участках будем использовать песко-соляную смесь. Это лучше, чем ходить по льду, - прокомментировал он.
Также Волков рассказал, что 23 октября прошел смотр зимней уборочной техники. Но на нем присутствовали не все подрядчики, что вызвало подозрение в их неготовности к работе. Волков пообещал, что руководство Ярославля проработает эти вопросы.
Напомним, экс-мэр Ярославля Владимр Слепцов требовал, чтобы город зимой убирали без применения песка - только солью и соляными растворами, чтобы на улицах было чисто.