После ухода Слепцова улицы Ярославля зимой снова начнут посыпать песком

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-24T11:35:07+03:00

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Этой зимой улицы Ярославля снова начнут посыпать песком. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Владимир Волков на заседании муниципалитета 24 октября.

- Положение у нас не такое, чтобы город полностью обрабатывать реагентами. На некоторых участках будем использовать песко-соляную смесь. Это лучше, чем ходить по льду, - прокомментировал он.

Также Волков рассказал, что 23 октября прошел смотр зимней уборочной техники. Но на нем присутствовали не все подрядчики, что вызвало подозрение в их неготовности к работе. Волков пообещал, что руководство Ярославля проработает эти вопросы.

Напомним, экс-мэр Ярославля Владимр Слепцов требовал, чтобы город зимой убирали без применения песка - только солью и соляными растворами, чтобы на улицах было чисто.