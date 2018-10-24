СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-24T10:11:07+03:00

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В Угличе водитель сбил 14-летнего подростка на «зебре» и скрылся, сообщают в УМВД по Ярославской области. ДТП произошло 23 октября, около половины девятого вечера на улице Ярославской.

- В результате ДТП 14-летний мальчик госпитализирован с травмами, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Сведений об автомобиле и водителе, сбившем ребенка, нет.

Сейчас полиция ищет виновного. Очевидцев ДТП просят звонить в дежурную часть ГИБДД: (4852) 30-10-10. Напомним, на той же улице в Угличе столкнулись две инормарки - одна из них вылетела на тротуар. Пострадал ребенок.