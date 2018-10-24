В Угличе инормарку после аварии отбросило на тротуар: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-24T09:49:49+03:00

От удара одну из иномарок отбросило на тротуар. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области

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В Угличе столкнулись «Рено Дастер» и «Форд Фокус», сообщают в УМВД по Ярославской области. Авария случилась накануне, 23 октября, около пяти вечера на перекрестке улиц Ярославской и Свободы. От удара одну из иномарок отбросило на тротуар.

- Под машину попал 8-летний мальчик, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Он был доставлен в больницу. После отпущен на лечение домой.

Сейчас Госавтоинспекция ищет причины аварии. Напомним, что утром 23 октября в Переславском районе, на трассе М8 фура смяла отбойник.