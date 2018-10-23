«Локомотив» переиграл «Магнитку» поиграв заодно на нервах своих болельщиков

23 Окт. 22:08 2018-10-23T22:08:29+03:00

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Ярославцы уверенно начали поединок против очень серьезного соперника. Вновь активно наши парни действовали в чужой зоне, что принесло успех уже на 2-й минуте. Отобрав шайбу в зоне гостей, ярославцы вывели защитника на бросок от синей линии, а отбитую вратарем шайбу Юртайкин с «пятачка» ловко переправил в сетку. Гол не выбил гостей из настроя и они достаточно рьяно пытались пробить Коновалова, но наш кипер до середины 3-го периода был непробиваем. К тому же во 2-м периоде две отменные комбинации наших с выводом Козуна «на гол» создали солидный перевес – 3:0.

На первых минутах периода точной передачей отметился Локтионов, а под занавес периода Контиола выдал канадцу просто гроссмейстерский пас. Но 48-й минуте наши ошиблись за своими воротами и счет стал 3:1.А еще через минуту Коновалова пробили неберущимся броском. Но большего гостям не позволили, хотя гости буквально из кожи лезли, атакуя ворота Коновалова. Тем не менее, нервозности на трибунах «Арены-2000» до последних секунд матча были с избытком.

«Локомотив» - «Металлург» (Магнитогорск) – 3:2 (1:0;2:0;0:2)