В Ярославской области мужчина украл со станции 420 метров кабеля
Его не первый раз ловят на подобной краже
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В Ярославской области 32-летний мужчина украл 420 метров медного кабеля со станции Беклемишево, сообщают в Северном управлении МВД на транспорте.
- Мужчина проник на станцию и срезал кабель с опор контактной сети, - рассказали в пресс-службе ведомства. - После этого он сдал похищенное в пункт приема цветных металлов.
Ущерб оценили в 48 тысяч рублей. Позже вора задержали. В отделении он дал признательные показания. На него завели уголовное дело за кражу. Для мужчины это не первое преступление - его уже ловили на воровстве медного кабеля.