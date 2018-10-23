2018-10-23T20:19:27+03:00
Общество

Ярославец нашел гранату у гаражей на улице Нефтяников

Она оказалась учебной
Александр Клещев
Поделиться:
Выглядит, как настоящая. Фото: Управление Росгвардии по Ярославской области.Выглядит, как настоящая. Фото: Управление Росгвардии по Ярославской области.
Изменить размер текста:

Ярославец заметил предмет, похожий на гранату в гаражном комплексе «Сажевик» на улице Нефтяников. Он тут же позвонил в полицию. Оказалось, что никакой опасности нет.

- Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали находку, - сообщают в управлении Росгвардии по Ярославской области. - Они установили, что обнаруженный предмет является учебной гранатой, снаряжённой учебным запалом. Их передали следственно-оперативной группе.

Напомним, в сентября строители откопали во Фрунзенском районе 12 снарядов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотив» переиграл «Магнитку» поиграв заодно на нервах своих болельщиков
В Ярославской области мужчина украл со станции 420 метров кабеля
В Ярославской области фура смяла отбойник
На заводе «Балтика» Ярославле отметили V Oсtober Beer Festival
В Ярославле проверили готовность подрядчиков к уборке снега в зимний период
20 литров водки за день и 900 за год: полиция изъяла с ярославских прилавков контрафактный алкоголь
Сбербанк провел #DigitalYoung для студентов Ярославля
Прокуратура потребовала от мэрии Ярославля заставить «Экоград» отремонтировать дороги по гарантии
«Ростелеком» представил новый обучающий проект для пожилых
Ярославский «Локомотив» отправил подарки 13-летнему болельщику из Тюменской области
Ярославцы посчитали инфраструктуру для детей в своем городе посредственной
В Ярославле водитель-гонщик на полной скорости провалился в яму на перекрестке
В Ярославской области пьяный водитель подрался с гаишниками после третьего задержания за месяц
Мать семерых детей, задолжавшая алименты, была в шоке от предложения приставов выйти на работу
Виктор Неженец стал заместителем председателя правительства Ярославской области
У мэра Ярославля появится новый заместитель
Ярославцев шокировала огромная свинья, гуляющая по улицам города
В Ярославле 19-летний уголовник зарезал на улице бывшего преподавателя
Мэрия Ярославля уличила «Дом моды» в неполной уплате налогов
В Ярославле стартовала «Неделя сбора батареек»
В Ярославской области меньше чем за месяц высадили 37 тысяч деревьев
Ярославец сядет в тюрьму на два года за то, что украл велосипед
Спасатели предупреждают: на Ярославль надвигается непогода