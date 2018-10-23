Ярославец нашел гранату у гаражей на улице Нефтяников
Она оказалась учебной
Выглядит, как настоящая. Фото: Управление Росгвардии по Ярославской области.
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Ярославец заметил предмет, похожий на гранату в гаражном комплексе «Сажевик» на улице Нефтяников. Он тут же позвонил в полицию. Оказалось, что никакой опасности нет.
- Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали находку, - сообщают в управлении Росгвардии по Ярославской области. - Они установили, что обнаруженный предмет является учебной гранатой, снаряжённой учебным запалом. Их передали следственно-оперативной группе.
Напомним, в сентября строители откопали во Фрунзенском районе 12 снарядов.