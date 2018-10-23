2018-10-23T18:09:53+03:00
Происшествия

В Ярославской области фура смяла отбойник

ДТП произошло в Переславском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Упрдор "Холмогоры".Фото: Упрдор "Холмогоры".
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В Ярославской области фура смяла отбойник. ДТП произошло утром 23 октября в Переславском районе на трассе М8. К счастью, водитель грузовика практически не пострадал. А вот ограждение придется менять.

В Упрдор «Холмогоры» посетовали, что невнимательность водителей, из-за которой они портят дорожное имущество, за год влетает управлению в копеечку. Впрочем, ущерб причиняют не только они. Часто встречаются факты воровства и вандализма.

- Крадут все. Даже скамейки из автопавильонов, мусорные контейнеры. Особенно популярны дорожные знаки - их вырывают буквально «с корнем». В чести у населения и оцинкованные барьерные оргаждения. Их умудряются снимать десятками погонных метров. Ежегодно на дорогах Упрдор «Холмогоры» ущерб от кражи и порчи имущества составляет от 400 до 500 тысяч рублей. Это деньги, которые выделяются на содержание дорог, - прокомментировали в управлении.

Не менее важно, что такие кражи не только оборачиваются материальными убытками, но и сказываются на безопасности движения. Поэтому дорожники призывают граждан беречь общую собственность.

Фото: Упрдор "Холмогоры".

Фото: Упрдор "Холмогоры".

Напомним, в поселке Ивняки невнимательный водитель свалился в яму на дороге. ЧП попало на камеру видеонаблюдения.

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