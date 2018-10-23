2018-10-23T17:48:28+03:00
Общество

На заводе «Балтика» Ярославле отметили V Oсtober Beer Festival

Организаторы фестиваля рассказали гостям об особенностях производства пенных напитков, которые выигрывают престижные европейские конкурсы
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На заводе «Балтика» Ярославле отметили V Oсtober Beer FestivalНа заводе «Балтика» Ярославле отметили V Oсtober Beer Festival
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В этом году в Центральном федеральном округе отпраздновали Oсtober Beer Festival на трех пивоварнях «Балтики» в Туле, Воронеже и Ярославле.

С самых первых шагов гости пивоваренных заводов окунулись в атмосферу большого праздника. Вместе с экспертами компании они отправились в сердце пивоварен, чтобы разгадать секрет эталонного напитка, производимого на «Балтике», и увидеть весь процесс производства: от варки сусла до розлива готовой продукции.

Участники фестиваля познакомились с современными технологиями и нюансами профессии пивовара; узнали, как создаются разнообразные сорта продукции. А еще - виртуально посетили крупные дегустационные конкурсы Великобритании и Бельгии, триумфаторами которых стали сваренные на «Балтике» сорта. Эти трофеи пополнили и без того богатую коллекцию, состоящую из более 670 наград российских и международных конкурсов.

Все полученные знания участники фестиваля закрепили в интеллектуальной викторине Beer Quiz, самые активные и эрудированные получили призы от компании «Балтика», чтобы ощутить приятное послевкусие праздника.

Гости фестиваля отмечают: экскурсии на современные предприятия и рассказ об особенностях производства продукции — лучший способ привить к ней уважение. Им приятно осознавать, что профессионалы своего дела создают для них отменный продукт превосходного качества.

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