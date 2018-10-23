2018-10-23T17:27:37+03:00
Общество

В Ярославле проверили готовность подрядчиков к уборке снега в зимний период

Уже 200 единиц техники полностью готовы к использованию
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 23 октября сотрудники мэрии во главе с исполняющим обязанности мэра Владимиром Волковым проверили спецтехнику, предназначенную для уборки города зимой. Делегация осмотрела около 200 машин. Помимо этого подрядчик уже подготовил достаточное количество мраморной крошки и солевого раствора, которыми будут покрывать дороги города.

— Всем ответственным лицам поставлена задача подготовить всё необходимое, чтобы встретить и пройти зиму во всеоружии, с достаточным количеством и техники, персонала, и реагентов, — сказал Владимир Волков. — Эти вопросы нужно решить сейчас, пока еще не выпал снег.

В мэрии сообщили, что в уборке заснеженных улиц будет использоваться различная техника. На дорогах города скоро появятся бульдозеры, тракторы с отвалом и со специальными щетками, самосвалы, автогрейдеры, экскаваторы, снегоуборщики и лаповые снегопогрузчики.

В случае сильных снегопадов к уборке подключаться субподрядные организации, с которыми уже заключены договоры. Сообщается, что в Ленинском и Заволжском районах подрядчик сменится. Это связано с плохим исполнением обязанностей в предыдущем сезоне.

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