2018-10-23T17:28:27+03:00
Общество

20 литров водки за день и 900 за год: полиция изъяла с ярославских прилавков контрафактный алкоголь

С начала года проверено 357 магазинов
Полина ЗАЙЦЕВА
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Полиция изъяла с ярославских прилавков контрафактный алкоголь.Полиция изъяла с ярославских прилавков контрафактный алкоголь.Фото: Мэрия Ярославля
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В Красноперекопском районе Ярославля сотрудники полиции совместно с представителями мэрии провели рейд по выявлению незаконный продажи алкоголя. В магазине у дома №98 по Московскому проспекту ревизоры обнаружили большое количество спиртного без лицензии.

- Был установлен факт продажи водки, на которую отсутствовали документы, подтверждающие легальность оборота и качество продукции, - сказала начальник сектора по защите прав потребителей управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля Ирина Русакова. - Продукция изъята, а на владельца торговой точки составлены административные протоколы.

Всего в ходе проверки было изъято 20 литров спиртного. В мэрии Ярославля также отметили, что за прошедшие месяцы 2018 года в городе было проверено 357 магазинов, найдено более 900 литров контрафактного алкоголя. Помимо этого в ходе рейдов всегда проверяют документы на продажу сигарет. Так, меньше чем за год было изъято около двух тысяч пачек табака, общая стоимость которых равна 90 тысяч рублей.

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