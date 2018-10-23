2018-10-23T16:41:57+03:00
Общество

Сбербанк провел #DigitalYoung для студентов Ярославля

Участниками мероприятия стали более 60 человек
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Сбербанк провел #DigitalYoung для студентов Ярославля.Сбербанк провел #DigitalYoung для студентов Ярославля.
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19 октября в Ярославском отделении ПАО Сбербанк состоялось образовательное мероприятие для студентов #DigitalYoung - проект для молодежи, посвященный технологиям будущего. Участниками мероприятия стали более 60 человек - студентов и преподавателей экономического факультета Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова.

- Современный мир стремительно меняется, появляются новые технологии и разработки. В геометрической прогрессии растут объемы информации, которые мы ежедневно потребляем. Чтобы быть востребованным и успешным на рынке труда через несколько лет, нужно уметь учиться, ведь предмет знаний стремительно меняется. Основная цель DigitalYoung – поделиться новыми знаниями, рассказать о том, какие технологии уже пришли, какие технологии придут в ближайшем будущем, какие компетенции будут важны, – отметил в приветственном слове управляющий Ярославским отделением Александр Заваруев.

Как отметил проектор по стратегическому развитию ЯрГУ им. П.Г. Демидова Михаил Чистяков, проведение подобного мероприятия в стенах стратегического партнера университета открывает студентам-менеджерам возможность познакомиться с элементами цифровой экономики, передовыми технологиями сегодняшнего дня, способствует развитию у будущих управленцев проектного мышления, ставшего сегодня обязательным при формировании успешной карьеры выпускника вуза.

Спикеры банка представили две актуальные темы - «Глобальные тренды будущего» и «Технология Форсайт как источник формирования портфеля Agile-проектов».

Во второй части мероприятия состоялась деловая игра, в ходе которой студенты разработали и представили свои проекты цифровых продуктов по одной из сфер жизни: образование, медицина, спорт, отдых, семья, культура/искусство, - которые, на их взгляд, будут востребованы уже в ближайшее время.

Тематика мероприятия неслучайно связана с трендами и проектной деятельностью. Минувшим летом Ярославское отделение ПАО Сбербанк и Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова подписали соглашение о создании базовой кафедры управления проектами с целью совершенствования уровня практической подготовки студентов по направлениям «Менеджмент» и «Экономика».

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