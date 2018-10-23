2018-10-23T16:28:51+03:00
Общество

Прокуратура потребовала от мэрии Ярославля заставить «Экоград» отремонтировать дороги по гарантии

Компания работала по программе «Безопасные и качественные дороги» во Фрунзенском и Красноперекопском районах в 2017 году.
Александр Клещев
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Прокуратура потребовала от мэрии Ярославля поторопить скандально известный «Экоград» с гарантийным ремонтом дорог. Напомним, компания работала во Фрунзенском и Красноперекопском районах по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году.

- Гарантийный срок по контракту составляет 4 года, - сообщают в пресс-службе прокуратуры. - Работы подрядчика «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» приняло в декабре 2017 года. В марте 2018 года были выявлены нарушения: частичное разрушение швов на стыках полос, просадка колодцев, занижение обочин, отсутствие водоотвода и иные недостатки.

В сентябре прокуратура устроила свою проверку - с марта ничего не изменилось, гарантийного ремонта не было. При этом в мэрии «Экоград» не дергали.

- По результатам проверки в адрес мэра города внесено представление об устранении нарушении закона, - сообщают в ведомстве.

После этого все сразу зашевелилось - создали комиссию по гарантийному обследованию дорог в рамках контракта, выставляются претензии подрядчику. А сотрудник отвечающйи за реконструкцию дорог в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» получил дисциплинарное взыскание.

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