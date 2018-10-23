2018-10-23T16:33:50+03:00
Общество

Ярославский «Локомотив» отправил подарки 13-летнему болельщику из Тюменской области

Он попросил клуб об этом сам
Александр Клещев
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Семен Молодых записал видеообращение. Фото: скришнот с видео.Семен Молодых записал видеообращение. Фото: скришнот с видео.
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Ярославский «Локомотив» отправил подарок 13-летнему болельщику из Тюменской области. Семен Молодых получил плакат с фотографией всех игроков и тренерского штаба клуба. И с автографами главного тренера Дмитрия Квартальнова и хоккеиста Петри Контиолы. Мальчик записал видеообращение.

- Я болею за «Локомотив» уже два года, - говорит Семен. - Клуб нравится мне своим постоянным стремлением к победе. Они никогда не сдаются!

За игрой Петри Контиолы мальчик следит с 2013 года - тогда хоккеист стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Напомним, сегодня «Локомотив» играет с магнитогорским «Металлургом».

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