Ярославский «Локомотив» отправил подарки 13-летнему болельщику из Тюменской области
Он попросил клуб об этом сам
Семен Молодых записал видеообращение. Фото: скришнот с видео.
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Ярославский «Локомотив» отправил подарок 13-летнему болельщику из Тюменской области. Семен Молодых получил плакат с фотографией всех игроков и тренерского штаба клуба. И с автографами главного тренера Дмитрия Квартальнова и хоккеиста Петри Контиолы. Мальчик записал видеообращение.
- Я болею за «Локомотив» уже два года, - говорит Семен. - Клуб нравится мне своим постоянным стремлением к победе. Они никогда не сдаются!
За игрой Петри Контиолы мальчик следит с 2013 года - тогда хоккеист стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.
Напомним, сегодня «Локомотив» играет с магнитогорским «Металлургом».