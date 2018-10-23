Ярославцы посчитали инфраструктуру для детей в своем городе посредственной

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-23T12:19:11+03:00

Столица Золотого кольца попала лишь в середину российского рейтинга по этому показателю

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Ярославцы посчитали инфраструктуру своего города для детей посредственной. Столица Золотого кольца попала в середину рейтинга по данному показателю, составленного порталом недвижимости Domofond.ru.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть всё необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10. А потом вывели средний балл. Для Ярославля он оказался равен 6,9. Это на 0,4 балла меньше, чем в прошлом году, когда оценка равнялась 7,3. С этим показателем Ярославль попал на 66 место среди 150 крупных городов.

Лучше всего инфраструктура для детей оказалась в Москве, Домодедово и Мытищах. Хуже всего - в городах Шахты и Новочеркасск Ростовской области, а также подмосковном Волоколамске.