В Ярославле водитель-гонщик на полной скорости провалился в яму на перекрестке

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-23T11:17:04+03:00

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В Ярославле машина упала в яму. Происшествие случилось на улице Новоселов в поселке Ивняки 20 октября.

Инцидент попал на уличные камеры видеонаблюдения. В ролике, выложенном компанией «Ярнет», видно, как легковой автомобиль, несмотря на установленный знак, предупреждающий о раскопках, несется, не сбавляя скорости. Когда он выезжает на Т-образный перекресток, водитель, видимо, уже не успел затормозить и провалился в яму.

Ярославцы предположили, что водитель был пьян, так как чем-то другим объяснить его поведение на дороге трудно. Впрочем, ответить точно на этот вопрос можно будет только после проверки.

Напомним, в Тутаевском районе пьяный водитель напал на остановивших его гаишников.