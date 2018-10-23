2018-10-23T11:17:04+03:00
Происшествия

В Ярославле водитель-гонщик на полной скорости провалился в яму на перекрестке

Неадекватного автолюбителя не остановил предупреждающий о раскопках знак [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Провалился в яму. Фото: стопкадр с видео "Ярнет".Провалился в яму. Фото: стопкадр с видео "Ярнет".
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В Ярославле машина упала в яму. Происшествие случилось на улице Новоселов в поселке Ивняки 20 октября.

Инцидент попал на уличные камеры видеонаблюдения. В ролике, выложенном компанией «Ярнет», видно, как легковой автомобиль, несмотря на установленный знак, предупреждающий о раскопках, несется, не сбавляя скорости. Когда он выезжает на Т-образный перекресток, водитель, видимо, уже не успел затормозить и провалился в яму.

Ярославцы предположили, что водитель был пьян, так как чем-то другим объяснить его поведение на дороге трудно. Впрочем, ответить точно на этот вопрос можно будет только после проверки.

Напомним, в Тутаевском районе пьяный водитель напал на остановивших его гаишников.

ДТП ул. Новоселов, Ивняки. 20.10.18. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

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