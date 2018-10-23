В Ярославской области пьяный водитель подрался с гаишниками после третьего задержания за месяц

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-23T10:30:31+03:00

Водителя не раз привлекали за пьянство за рулем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщают в областной прокуратуре

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В Ярославской области пьяный водитель подрался с сотрудниками ГИБДД, сообщают в областной прокуратуре. 27-летний житель Тутаева повздорил с гаишниками после того, как они задержали его за пьяную езду в третий раз за месяц.

- Возбуждено три уголовных дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - После конфликта с сотрудниками ДПС молодой человек обвиняется также и в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

Сейчас все дела объединили в одно производство. 27-летний житель Тутаева арестован по решению суда.