2018-10-23T10:30:31+03:00
Происшествия

В Ярославской области пьяный водитель подрался с гаишниками после третьего задержания за месяц

Об этом сообщают в областной прокуратуре
Александр Клещев
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Водителя не раз привлекали за пьянство за рулем.Водителя не раз привлекали за пьянство за рулем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области пьяный водитель подрался с сотрудниками ГИБДД, сообщают в областной прокуратуре. 27-летний житель Тутаева повздорил с гаишниками после того, как они задержали его за пьяную езду в третий раз за месяц.

- Возбуждено три уголовных дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - После конфликта с сотрудниками ДПС молодой человек обвиняется также и в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

Сейчас все дела объединили в одно производство. 27-летний житель Тутаева арестован по решению суда.

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