2018-10-23T09:18:14+03:00
Общество

Мать семерых детей, задолжавшая алименты, была в шоке от предложения приставов выйти на работу

Женщину привлекли к административной и уголовной ответственности.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Сейчас с женщиной живут четверо из ее семерых детей. Фото: УФССП по Ярославской области.Сейчас с женщиной живут четверо из ее семерых детей. Фото: УФССП по Ярославской области.
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Мать семерых детей из Даниловского района Ярославской области задолжала своим детям почти 1,5 миллиона рублей. Это деньги, которые она должна была платить в качестве алиментов. Дело в том, что 37-летнюю женщину за аморальный образ жизни лишили родительских прав. А отцы детей просто исчезли. В итоге трое детишек горе-мамаши сейчас воспитываются в новых семьях. Женщину суд обязал ежемесячно выплачивать деньги на их содержание. Но она не выполняет своих обязательств.

- Приставы предложили женщине устроиться на работу, но должница настолько привыкла не работать, а жить на детские пособия, что мысль о выходе на работу для нее стала шоком, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

В итоге она все-таки пообещала взяться за ум. Исполнит ли женщина свои обещания, покажет время. А пока приставы привлекли должницу к административной и уголовной ответственности.

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