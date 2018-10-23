Виктор Неженец стал заместителем председателя правительства Ярославской области
Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец пошел на повышение. Исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко распорядился назначить Неженца на должность заместителя председателя правительства.
- Он будет курировать вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, - пояснили в правительстве региона.
До этого Виктор Неженец две недели работал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области. С июня 2017 года он руководил региональным департаментом строительства. Теперь исполнять обязанности директора департамента строительства будет первый заместитель - Виктор Жучков.
Напомним, у мэра Ярославля появился новый заместитель.
ДОСЬЕ «КП»
Виктор Неженец родился 29 января 1974 года в городе Могилеве Белорусской ССР. В 1995 году с отличием окончил Нижегородское высшее военное училище тыла по специальности «инженер-экономист». В 2001 году получил диплом Российской академии предпринимательства. Трудовой путь начал с должности замначальника финансово-экономической службы ООО «Холдинг РРС». Далее работал генеральным директором ООО «Империал Инженер Строй», гендиректором ООО «Вектор», затем заместителем председателя Правительства Воронежской области, курирующим строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и заместителем префекта Южного административного округа Москвы. С апреля 2016 года Виктор Неженец руководил ФГКУ «Рослесресурс» – подведомственным учреждением Федерального агентства лесного хозяйства. В июне 2017 года был назначен директором департамента строительства Ярославской области.