Виктор Неженец стал заместителем председателя правительства Ярославской области

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-23T08:49:30+03:00

Подписано распоряжение о его назначении на этот пост

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Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец пошел на повышение. Исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко распорядился назначить Неженца на должность заместителя председателя правительства.

- Он будет курировать вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, - пояснили в правительстве региона.

До этого Виктор Неженец две недели работал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области. С июня 2017 года он руководил региональным департаментом строительства. Теперь исполнять обязанности директора департамента строительства будет первый заместитель - Виктор Жучков.

Напомним, у мэра Ярославля появился новый заместитель.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Неженец родился 29 января 1974 года в городе Могилеве Белорусской ССР. В 1995 году с отличием окончил Нижегородское высшее военное училище тыла по специальности «инженер-экономист». В 2001 году получил диплом Российской академии предпринимательства. Трудовой путь начал с должности замначальника финансово-экономической службы ООО «Холдинг РРС». Далее работал генеральным директором ООО «Империал Инженер Строй», гендиректором ООО «Вектор», затем заместителем председателя Правительства Воронежской области, курирующим строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и заместителем префекта Южного административного округа Москвы. С апреля 2016 года Виктор Неженец руководил ФГКУ «Рослесресурс» – подведомственным учреждением Федерального агентства лесного хозяйства. В июне 2017 года был назначен директором департамента строительства Ярославской области.