2018-10-23T07:57:38+03:00
Политика

У мэра Ярославля появится новый заместитель

Он будет курировать вопросы имущественной и правовой политики
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В руководстве города станет одним чиновником больше.В руководстве города станет одним чиновником больше.
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У мэра Ярославля появится новый заместитель. Он будет курировать вопросы имущественной и правовой политики. Соответствующие изменения в постановление мэра о «Заместителях мэра города Ярославля» 19 октября внес исполняющий обязанности мэра Владимир Волков. Судя по тексту документа, данное постановление вступило в силу с даты его подписания.

Кто займет кресло нового руководителя, официально пока не сообщается.

Напомним, в своем недавнем интервью «КП-Ярославль» Владимир Волков сказал, что кадровые решения у него еще не созрели.

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