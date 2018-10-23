СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-23T07:57:38+03:00

Он будет курировать вопросы имущественной и правовой политики

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У мэра Ярославля появится новый заместитель. Он будет курировать вопросы имущественной и правовой политики. Соответствующие изменения в постановление мэра о «Заместителях мэра города Ярославля» 19 октября внес исполняющий обязанности мэра Владимир Волков. Судя по тексту документа, данное постановление вступило в силу с даты его подписания.

Кто займет кресло нового руководителя, официально пока не сообщается.

Напомним, в своем недавнем интервью «КП-Ярославль» Владимир Волков сказал, что кадровые решения у него еще не созрели.