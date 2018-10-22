2018-10-22T21:18:26+03:00
Общество

Ярославцев шокировала огромная свинья, гуляющая по улицам города

Поросенок пощипал траву на газоне и отдохнул на пешеходном переходе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Свинья в Ярославле. Фото: Ксения Ганебная.Свинья в Ярославле. Фото: Ксения Ганебная.
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Такого многие жители Ярославля никак не ожидали увидеть на улицах города. Во Фрунзенском районе по дворам и дорогам гуляла огромная свинья. Поела травки и сухих листьев на газоне, полежала на пешеходном переходе. Жители города наделали кучу фото и видео поросенка и выложили их в сети.

У кого-то эти кадры вызвали улыбку и стали поводом для шуток про бывшую девушку, отца семейства и прочих персонажей анекдотов. У кого-то главной эмоцией стало недоумение.

- Реально, люди, чей свин??? Неужели хозяева ещё не хватились? Не мог же он проскользнуть незаметно в дверь??? - пишут ярославцы в соцсетях.

Нашлись даже те, кто вызвался взять животное к себе. Чем закончилась история, пока не известно.

Хрюшка прогулялась по Липовой горе в Ярославле. Видео: Ксения Ганебная..

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