2018-10-22T19:38:18+03:00
Происшествия

В Ярославле 19-летний уголовник зарезал на улице бывшего преподавателя

Погибший мужчина стал не единственной жертвой преступника
Полина ЗАЙЦЕВА
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Жертвой маньяка стало двое мужчин.Жертвой маньяка стало двое мужчин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Шокирующее ЧП произошло 13 октября в Ярославле. 19-летний парень устроил на Суздалке бойню ради денег. Жертвой преступника стал 63-летний Владимир Васендин - бывший преподаватель городского центра технического творчества.

Парень нанес мужчине множество ножевых ранений. Позднее, Владимир Васендин скончался в больнице от полученных травм. Более того, педагог стал не единственной жертвой подозреваемого.

- Ранее на улице Ушакова злоумышленник подошел к 52-летнему мужчине и начал бить его кухонным ножом - порезал потерпевшему лицо, руки и ноги, после чего украл у него 50 рублей и скрылся. После инцидента мужчину госпитализировали, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета по Ярославской области.

Подозреваемый задержан. Известно, что ранее он был судим. Из колонии он вышел всего два месяца назад, в августе 2018 года. Молодой человек был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время уточняется, находился ли он во время нападений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Приносим соблезнования родным и близким погибшего мужчины.

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