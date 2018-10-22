В Ярославле 19-летний уголовник зарезал на улице бывшего преподавателя

22 Окт. 19:38 2018-10-22T19:38:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Шокирующее ЧП произошло 13 октября в Ярославле. 19-летний парень устроил на Суздалке бойню ради денег. Жертвой преступника стал 63-летний Владимир Васендин - бывший преподаватель городского центра технического творчества.

Парень нанес мужчине множество ножевых ранений. Позднее, Владимир Васендин скончался в больнице от полученных травм. Более того, педагог стал не единственной жертвой подозреваемого.

- Ранее на улице Ушакова злоумышленник подошел к 52-летнему мужчине и начал бить его кухонным ножом - порезал потерпевшему лицо, руки и ноги, после чего украл у него 50 рублей и скрылся. После инцидента мужчину госпитализировали, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета по Ярославской области.

Подозреваемый задержан. Известно, что ранее он был судим. Из колонии он вышел всего два месяца назад, в августе 2018 года. Молодой человек был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время уточняется, находился ли он во время нападений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Приносим соблезнования родным и близким погибшего мужчины.