Мэрия Ярославля уличила «Дом моды» в неполной уплате налогов
Мэрия Ярославля уличила собственника участка земли под «Домом моды «Волга» на улице Победы в неполной уплате налогов.
- Участок используется для размещения объектов торговли и административно-офисных помещений, хотя вид земельного участка был определен - для производственных целей. Это привело к снижению земельного налога, - сообщили в руководстве города.
По предварительным подсчетам, из-за этого бюджет Ярославля недополучал 690 тысяч рублей в год. Сейчас Управление Росреестра по Ярославской области возбудило на землепользователя дело об административном правонарушении, за которое грозит штраф - от 100 тысяч рублей. Также материалы проверки направлены в налоговые органы для доначисления суммы налога. В мэрии добавили, что всего в этом году было направлено в налогвую службу для доначисления сумм 16 материалов проверок на общую сумму 2,319 млн. рублей.
Напомним, в Ярославле в 2019 году хотят отменить ряд налоговых послаблений для льготников.