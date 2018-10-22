2018-10-22T19:16:47+03:00
Общество

Мэрия Ярославля уличила «Дом моды» в неполной уплате налогов

По предварительным подсчетам, бюджет недополучал 690 тысяч рублей в год
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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По предварительным подсчетам, бюджет недополучал 690 тысяч рублей в год.По предварительным подсчетам, бюджет недополучал 690 тысяч рублей в год.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Мэрия Ярославля уличила собственника участка земли под «Домом моды «Волга» на улице Победы в неполной уплате налогов.

- Участок используется для размещения объектов торговли и административно-офисных помещений, хотя вид земельного участка был определен - для производственных целей. Это привело к снижению земельного налога, - сообщили в руководстве города.

По предварительным подсчетам, из-за этого бюджет Ярославля недополучал 690 тысяч рублей в год. Сейчас Управление Росреестра по Ярославской области возбудило на землепользователя дело об административном правонарушении, за которое грозит штраф - от 100 тысяч рублей. Также материалы проверки направлены в налоговые органы для доначисления суммы налога. В мэрии добавили, что всего в этом году было направлено в налогвую службу для доначисления сумм 16 материалов проверок на общую сумму 2,319 млн. рублей.

Напомним, в Ярославле в 2019 году хотят отменить ряд налоговых послаблений для льготников.

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