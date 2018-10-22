В Ярославле стартовала «Неделя сбора батареек»
В городе установили контейнер, куда можно выкинуть отработавшие свое элементы питания
В Ярославле поставили временный контейнер для сбора батареек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ярославле стартовала «Неделя сбора батареек». Ее организатором стал известный производитель этих самых элементов питания. В рамках акции у Театра юного зрителя установили контейнер, куда можно выкинуть отслужившие батарейки.
- Каждый сможет сдать любое количество элементов питания, которые впоследствии будут вывезены и утилизированы с минимальным воздействием на окружающую среду, - рассказали в мэрии Ярославля.
Акция пройдет с 22 по 28 октября. Но и вне проекта у ярославцев есть возможность сдать использованные батарейки для их безопасной утилизации. В городе действует около 30 таких пунктов сбора.