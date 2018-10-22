2018-10-22T18:11:29+03:00
Общество

В Ярославской области меньше чем за месяц высадили 37 тысяч деревьев

В акции участвуют дети
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области в рамках всероссийской природоохранной акции «Живи лес!», которая стартовала 3 октября, высадили уже 37 тысяч деревьев. На сегодня последним местом, в котором проводилось озеленение, стал Ростовский парк. Там, воспитанники детского сада №17, совместно с представителями лесничества высадили еловую аллею. Перед началом посадки, детям прочитали лекцию о правильном ходе работ.

–За последние два года участие жителей региона в мероприятиях по посадке деревьев стало доброй традицией. Это не только помощь специалистам отрасли лесного хозяйства, но и важный инструмент формирования нового отношения к природе, - отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Аналогичные мероприятия прошли в Некоузском, Угличском и Даниловском районах. В администрации ярославской области отметили, что впервые за долгий период времени объемы посаженных деревьев сравнялись с объемами вырубок.

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