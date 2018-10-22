Ярославец сядет в тюрьму на два года за то, что украл велосипед

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-22T16:35:27+03:00

Об этом сообщают в прокуратуре Ярославской области

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Ярославец получил два года колонии строгого режима за то, что украл велосипед, сообщают в прокуратуре Дзержинского района. Его задержали, когда 28-летний житель Брагино на нем катался.

- Обвиняемый дома распивал спиртные напитки со своим знакомым, - рассказывают в прокуратуре. - Когда знакомый ушел домой, обвиняемый заметил у подъезда своего дома пристегнутый тросом велосипед. Отстегнув трос, он уехал на похищенном велосипеде.

Хозяйка велосипеда позвонила в полицию. Молодого человека на ворованном велосипеде задержали в проезде Шавырина. Такое суровое наказание он получил потому, что он вышел из тюрьмы всего за полгода до нового преступления.