Спасатели предупреждают: на Ярославль надвигается непогода

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-22T16:14:06+03:00

Ветер усилится до 15 метров в секунду

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Спасатели регионального отделения МЧС предупредили ярославцев о резком ухудшении погоды. С 22 по 23 октября на территории Ярославской области ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду

-Возрастет вероятность повреждения или обрыва ЛЭП, нарушений в системе ЖКХ, обрушений слабо-укрепленных и широкоформатных конструкций, - сказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Помимо сильного ветра, 23 октября ожидается дождь. Спасатели призвали ярославцев быть осторожнее на дорогах.