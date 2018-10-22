2018-10-22T14:40:55+03:00
Спорт

«Буревестнику» не удался полет на Дальнем Востоке

Ярославцы проиграли во Владивостоке «Спартаку-Приморье»
Виктор ПОЛЯК
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Дальний вояж в новой для себя лиге команде Михаила Терехова явно не удался. Проигрыш на Сахалине еще можно было объяснить фактором дальнего перелета и проблемами акклиматизации от часовых поясов, то второй матч в том же часовом регионе уже одним этим не мог дать ответ.

Всего один период ярославцы сумели продержаться на относительном равенстве со спартаковцами, но уже второй и особенно третий периоды прошли при подавляющем превосходстве хозяев паркета. Главное превосходство хозяев заключалось в скорости, которая помогала им и в атаках, и в защите. Более возрастным ярославцам тяжеленько приходилось против шустрых соперников, которым, к тому же, удавались броски из-за дуги. В цифрах это выразилось в 12 попаданий, тогда как наши парни смогли ответить только пятью «трехами». То есть, наши уступили здесь 21 очко, что в итоге и отразилось на табло и в протоколе. При примерном равенстве по другим показателям это стало решающим. Из-за дуги нашим парням приходилось бросать при сильных помехах, что и приводило к неточностям. Только двое наших (Агеев и Александров) набрали за матч более чем по10 очков, тогда как у хозяев таких «десятников» набралось пятеро. «Буревестник» полетел домой, а здесь в пятницу проведет первый матч.

«Спартак-Приморье» - «Буревестник» - 91 : 64(19:16, 18:11, 27:14, 27:23).

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