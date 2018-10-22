В Ярославской области проверят сирены и перехватят телеэфир

22 Окт. 14:16 2018-10-22T14:16:19+03:00

Об этом сообщают в правительстве региона

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В Ярославской области включат громкоговорители и сирены на улицах и перехватят эфир радио и телевизоров, чтобы проверить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщают в правительстве региона.

- Плановая проверка пройдет в среду, 24 октября, с 11 до 13 часов - сообщают в пресс-службе областной администрации. - Будет передано речевого сообщения населению об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

Напомним, в минувшие выходные в Рыбинске загорелась квартира на улице Толбухина. Погиб 32-летний мужчина.