В Ярославской области проверят сирены и перехватят телеэфир
Об этом сообщают в правительстве региона
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В Ярославской области включат громкоговорители и сирены на улицах и перехватят эфир радио и телевизоров, чтобы проверить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщают в правительстве региона.
- Плановая проверка пройдет в среду, 24 октября, с 11 до 13 часов - сообщают в пресс-службе областной администрации. - Будет передано речевого сообщения населению об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
Напомним, в минувшие выходные в Рыбинске загорелась квартира на улице Толбухина. Погиб 32-летний мужчина.