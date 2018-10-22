2018-10-22T12:48:17+03:00
Происшествия

В Ярославской области ищут водителя, сбившего насмерть молодого мужчину

Машина скрылась с места ДТП
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области объявлен в розыск водитель, сбивший 29-летнего мужчину недалеко от поселка Поречье в Ростовском районе. Тело пострадавшего обнаружили на обочине дороги утром в воскресенье, 21 октября. По версии правоохранителей, причиной гибели пешехода стало ДТП. Водитель, судя по всему, скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские ведут его поиски.

Если вы что-то знаете о случившемся, можете сообщить в региональное УМВД по телефонам: 02, 102, (4852) 30-10-10.

Напомним, в минувшие выходные произошло сразу несколько серьезных ДТП. В одном из них пострадали мама с 7-летним сыном.

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