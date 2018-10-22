2018-10-22T12:11:09+03:00
Происшествия

Мама с ребенком пострадали при столкновении «Газели» с легковушкой в Ярославской области

ДТП произошло на трассе М8 в Гаврилов-Ямском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: МЧС по Ярославской области.Фото: МЧС по Ярославской области.
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Вечером в воскресенье, 21 октября, на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области столкнулись «Газель-Фермер» и «Ниссан-Теана». Авария случилась около 22.30. От удара грузовик вылетел с дороги и перевернулся. Серьезные повреждения получила и иномарка.

- По предварительной информации, «Ниссан» врезался сзади во впереди идущий грузовик, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В итоге пострадал водитель «Газели» - 49-летний мужчина и пассажиры легковушки - 39-летняя женщина и 7-летний мальчик. К счастью, трамвы у всех оказались не очень серьезными. Все пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, 30-летняя женщина погибла в ДТП в Ярославской области. Ее пес долго не мог понять, что произошло.

Фото: МЧС по Ярославской области.

Фото: МЧС по Ярославской области.

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