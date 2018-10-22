В Угличе к концу 2019 года достроят физкультурно-оздоровительный комплекс
В угличском микрорайне Мирный-2 построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщают в правительстве Ярославской области. Его обещают сдать в четвертом квартале 2019 года.
- Здание предназначено для учебно-тренировочных повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных занятий, в том числе с участием маломобильных групп населения, - сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.
В новом ФОКе будут взрослый и детский бассейн, зал для сухого плавания и тренажерный зал. Это один из пяти комплексов, которые в Ярославской области строит Газпром. Еще два планируют сдать в Ярославле, по одному – в Семибратове и Переславле-Залесском.