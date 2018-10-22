В Рыбинске 17-летний мотоциклист без прав сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-22T11:29:13+03:00

Они оба попали в больницу

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В Рыбинске 17-летний парень на мотоцикле без прав сбил пенсионерку, сообщают в УМВД по Ярославской области. Это случилось в минувшее воскресенье, 21 октября, около часа дня, у дома 34 на улице Ошурковской.

- По предварительной информации, 61-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте, - сообщают в пресс-службе УМВД. - Водитель мотоцикла и пешеход госпитализированы с травмами.

Напомним, под Ярославлем с трассы вылетела иномарка - 30-летняя женщина скончалась на месте. Собака погибшей не могла понять, что стряслось с хозяйкой.