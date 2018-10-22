2018-10-22T12:11:32+03:00
Происшествия

В ДТП под Ярославлем погибла 30-летняя женщина. Ее пес не мог понять, что с хозяйкой

Позже собаку забрали родственники пострадавшей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пес не мог понять, что случилось с его хозяйкой. Фото: МЧС по Ярославской области.Пес не мог понять, что случилось с его хозяйкой. Фото: МЧС по Ярославской области.
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Серьезная авария произошла 21 октября на 9-м километре автодороги Ярославль-Иваново в Ярославском районе. Здесь около 17 часов автомобиль «Рено» вылетел с трассы и перевернулся. В салоне было трое человек - мужчины 30 и 33 лет, а также 30-летняя женщина. - Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Известно, что у погибшей осталась маленькая дочь. Кто был за рулем авто, сейчас выясняется. Очевидцы происшествия утверждают, что от мужчин пахло алкоголем. Также свидетелей этого происшествия тронула судьба собаки, которая также была в автомобиле в момент аварии. Песик не мог понять, что произошло с его хозяйкой, был напуган. Через некоторое время животное забрали родственники погибшей женщины.

Напомним, 21 октября неизвестная машина насмерть сбила молодого мужчину на обочине дороги. Сейчас идут поиски водителя, скрывшегося с места аварии.

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