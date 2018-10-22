В Рыбинске на улице Толбухина случился пожар: погиб мужчина
Об этом сообщают в МЧС по Ярославской области
В Рыбинске на улице Толбухина случился пожар: погиб мужчина.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинске случился пожар - загорелась квартира в двухэтажке на улице Толбухина. Случилось это в минувшие выходные - в ночь с 20 на 21 октября. Спасателям сообщили о возгорании около часа ночи.
- В 2 часа 30 минут объявлена полная ликвидация, - сообщают в пресс-службе МЧС по Ярославской области. - В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади 6 квадратных метров, закопчены стены и потолок.
В квартире пожарные нашли тело 32-летнего мужчины - он погиб в огне. Напомним, на днях под Рыбинском женщину переехал грузовой поезд.