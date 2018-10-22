Прокуратура проверила ярославскую ИК-1 после информации о голодовке заключенных

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-22T10:33:19+03:00

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Прокуратура Ярославской области проверила ярославскую ИК-1. Сотрудники ведомства посетили колонию после публикаций СМИ о том, что здесь голодают пять заключенных. Они жаловались на отсутствие медпомощи и отопления.

- В ходе проверки представители прокуратуры выехали в колонию, провели обход помещений, опросили заключенных, - сообщают в пресс-службе прокуратуры. - Нарушений законодательства в части оказания заключенным медицинской помощи, а также соблюдения температурного режима в помещениях по результатам выезда не выявлено.

Как сообщают в ведомстве, сейчас все заключенные едят по распорядку - объявивших голодовку нет.