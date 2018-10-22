На обочине дороги в Ярославской области нашли мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-22T18:56:31+03:00

Судя по всему, его сбила машина, а водитель скрылся

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В Ярославской области на обочине дороги нашли мертвого мужчину. Тело утром 21 октября, около 6 часов 50 минут, заметили проезжавшие мимо водители. Оно лежало на земле недалеко от поселка Поречье в Ростовском районе.

- По предварительной информации неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на находившегося на правой обочине пешехода - 29-летнего мужчину. Водитель с места ДТП уехал, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, врачи скорой помощи. Но спасать сбитого человека было уже поздно. Сейчас ведется розыск уехавшего с места аварии водителя.

Также 21 октября под колесами иномарки погиб мужчина в Ярославском районе.