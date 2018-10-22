В Ярославской области под колесами иномарки погиб 34-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-22T10:27:16+03:00

По предварительной информации, он переходил дорогу в неположенном месте

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21 октября в ДТП на дороге Ярославль-Углич погиб 34-летний мужчина. Авария случилась около 19 часов 20 минут в Ярославском районе Ярославской области. Мужчину сбил автомобиль «Грейтвол», которым управлял 40-летний водитель.

- По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пострадавший погиб на месте происшествия. Туда выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи. Сейчас идет проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.