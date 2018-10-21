Сегодня в Ярославской области тушили пожары

21 Окт. 14:02 2018-10-22T10:08:57+03:00

Сегодня поступило сообщение о возгорании в одной из квартир двухэтажного жилого дома по улице Толбухина города Рыбинска.

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Как сообщило Главное управление МЧС России по Ярославской области, полная ликвидация пожара в Рыбинске была объявлена в 02 часа 30 минут. Огнем уничтожено имущество в квартире на площади 6 кв. м, закопчены стены и потолок квартиры на площади 30 кв.м.

В результате пожара есть пострадавшие.

В 05 часов 48 минут была объявлена полная ликвидация возгорания в частной бане в деревне Покровские Горки Угличского района. Строение повреждено на площади 48 кв. м., но в этом случае пострадавшие не зарегистрированы.