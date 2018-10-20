2018-10-20T23:10:05+03:00
Спорт

Домашний поединок «Шинника» с владивостокским «Лучом» завершился нулевой ничьей

Команде Александра Побегалова не удалось взломать эшелонированную оборону «Луча»
Виктор ПОЛЯК
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Еще до игры на домашнем стадионе было ясно, что «Шиннику» предстоит сложный матч. Ведь дальневосточники в этом сезоне уже почти три месяца не проигрывают на выезде, хотя дома очки набирают куда хуже. И ожидания подтвердились.

Очень крепкая оборона «Луча», действовавшая не только жестко и самоотверженно, но крайне грамотно и организованно, не позволяла ярославцам разыгрывать свои наигранные комбинации. Правда, сами гости в первом тайме практически не доставляли хлопот нашему вратарю Яшину, который своими четкими выходами ликвидировал попытки соперников доставить мяч верхом в штрафную. Мяч Яшину в первом тайме перепадал, в основном, от своих, чтобы выбить его подальше. У ворот гостей ярославцы все же смогли за 45 минут создать пару голевых моментов, но в завершениями не ладилось. Но во втором тайме ход игры поменялся и гости стали беспокоить нашу оборону фланговыми проходами. Это было, хотя и опасно для ворот Яшина, но до верного голевого момента не дотягивало.

А вот у «Шинника» получился просто моментище на последних минутах, когда неожиданно срикошетил к Булие, перед которым был только вратарь. Но Булия настолько откровенно нанес удар метров с девяти, что на пути мяча оказался этот единственный, кто мог спасти «Луч». Но несмотря на унылые нули на табло, можно отметить важную детали. У вратаря Яшина третий «сухой» матч подряд! Значит, оборона команды Побегалова надежна.

«Шинник» - «Луч» - 0:0

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