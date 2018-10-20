2018-10-20T20:02:26+03:00
Спорт

«Ярославич» продержался на равных только один сет

Ярославцы проиграли в Кемерово
Виктор ПОЛЯК
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Выездной матч 2-го тура чемпионата Суперлиги ярославские волейболисты проводили в Кемерово против местного «Кузбасса». В прошлом сезоне именно выигранный в Кемерово матч во многом помог «Ярославичу» избежать вылета, ограничившись переходными играми. На этот раз «Ярославич», впервые представлявший на выезде свой сильнейшим образом обновившийся состав, поначалу выглядел очень убедительно. Даже первое появление нового диагонального Тарасова казалось уже большим плюсом для команды Юрия Филиппова. Проигрывая по ходу сета порой по пять очков, ярославцы смогли достать кемеровчан и выйти на концовку уже ведя в счете 21:20. А вскоре и 23:22. Выиграть столь необходимый для самоутверждения сет было, как минимум, близким делом. Тем паче, в этом сете наши ребята заработали четыре эйса. Но «дело» оказалось близким сродни локтю, который не укусишь. Хозяева четко использовали нащупанные слабинки «Ярославича» на приеме. А в следующих сетах кемеровчане раз за разом ставили нашу оборону в тупик, подкрепляя наши проблемы отменной игрой на сетке. В результате получилось, что никакой борьбы уже не было, поэтому тренерам предстоит еще «попотеть» на отшлифовке командных действий своих подопечных, показавших в первом сете, что они многое умеют «Кузбасс» (Кемерово) – «Ярославич» - 3:0 (25:23;25:16;25:13)

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