В тройном ДТП с экскаватором под Ярославлем пострадали люди

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-20T13:24:54+03:00

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Вечером в пятницу, 18 октября, на трассе М8 под Ярославлем произошло жуткое ДТП. 58-летний водитель «Рено» «догнал» попутный экскаватор. После удара со спецтехникой машину выбросило на встречную полосу, где иномарка врезалась в «Киа».

Водитель «француза» госпитализирован с травмами, мужчина, 33-летний мужчина, находившийся за рулем экскаватора, направлен на амбулаторное лечение.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции