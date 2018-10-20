2018-10-20T13:24:54+03:00
Происшествия

В тройном ДТП с экскаватором под Ярославлем пострадали люди

Машины столкнулись на трассе М8
Роман Рыжиков
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Водитель "Рено" госпитализированВодитель "Рено" госпитализированФото: УМВД по Ярославской области
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Вечером в пятницу, 18 октября, на трассе М8 под Ярославлем произошло жуткое ДТП. 58-летний водитель «Рено» «догнал» попутный экскаватор. После удара со спецтехникой машину выбросило на встречную полосу, где иномарка врезалась в «Киа».

Водитель «француза» госпитализирован с травмами, мужчина, 33-летний мужчина, находившийся за рулем экскаватора, направлен на амбулаторное лечение.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции

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