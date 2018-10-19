Ярославль станет столицей телефестиваля «Золотое кольцо России»

19 Окт. 21:28 2018-10-19T21:29:08+03:00

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20 – 22 ноября в Ярославле пройдет I всероссийский фестиваль телевизионных программ, фильмов и видеороликов «Золотое кольцо России». Его учредителями стали «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ГТРК «Ярославия» и правительство Ярославской области. В рамках конкурса создано 10 номинаций, в которых могут посоревноваться авторы фильмов и роликов о Золотом кольце России. Оценивать работы будет жюри, в которое войдут российские и иностранные журналисты. Поучаствовать в фестивале могут телерадиокомпании, туристические фирмы, муниципальные образования, комитеты по туризму, некоммерческие объединения, индивидуальные предприниматели и другие компании и организации, предоставляющие телевизионные услуги.

– Фестиваль «Золотое кольцо» – еще одна инициатива, направленная на межрегиональное продвижение маршрута, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Кульминация фестивала совпадет с Днем рождения туристического маршрута - 21 ноября. В этот день пройдет награждение победителей. Прием заявок уже начался. Все конкурсные работы будут находиться в открытом доступе, и познакомиться с ними смогут все желающие.