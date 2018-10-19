В Ярославской области грузовой поезд сбил женщину

19 Окт. 21:07 2018-10-19T21:08:17+03:00

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В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. По данным Ярославской транспортной прокуратуры, происшествие случилось 19 октября в 9 часов 5 минут на железнодорожных путях перегона Рыбинск-Пассажирский – платформа 4 километр. Женщина переходила пути в неположенном месте.

- Северным линейным управлением МВД России на транспорте проводится проверка по факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в Ярославской транспортной прокуратурой.

Напомним, под Ярославлем столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе «Пежо» пострадали пятеро пассажиров.