2018-10-19T21:08:17+03:00
Происшествия

В Ярославской области грузовой поезд сбил женщину

Пострадавшая скончалась на месте
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области грузовой поезд сбил женщину.В Ярославской области грузовой поезд сбил женщину.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. По данным Ярославской транспортной прокуратуры, происшествие случилось 19 октября в 9 часов 5 минут на железнодорожных путях перегона Рыбинск-Пассажирский – платформа 4 километр. Женщина переходила пути в неположенном месте.

- Северным линейным управлением МВД России на транспорте проводится проверка по факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в Ярославской транспортной прокуратурой.

Напомним, под Ярославлем столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе «Пежо» пострадали пятеро пассажиров.

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