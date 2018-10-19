2018-10-19T20:34:48+03:00
Общество

Рыбинцы уговорили путешественника Федора Конюхова построить яхту длиной 76 метров

Цифра означает автомобильный код Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Известный путешественник Федор Конюхов приехал в Рыбинск. Его главной целью было проверить, как идет конструирование на местном предприятии «Вымпел» яхты для его очередного мирового рекорда. Сначала парусную яхту хотели сделать длиной 75 метров. Но сейчас решено увеличить до 76, что совпадает с автомобильным кодом Ярославской области.

— Строить яхту с именем «Федор Ушаков», конечно, нужно только в России, и только на его родине - в Рыбинске, - отметил Федор Конюхов на встрече с главой Рыбинска Денисом Добряковым.

Градоначальник Рыбинска подарил путешественнику икону с изображением святого Серафима Вырицкого. Образ Федор Конюхов пообещал взять с собой в плавание, которое стартует уже в ноябре.

Также путешественник проверил, как растет посаженный им в один из прежних визитов дуб и как живут выпущенные им весной в Волжском парке белочки. К слову, животные освоились, уже не боятся людей. Конюхов обещал вернуться в Рыбинск с новыми кормушками для пушистых подшефных.

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