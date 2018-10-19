2018-10-19T19:05:20+03:00
Общество

В Ярославле пропал бывший хоккеист «Торпедо»

Андрея Колесова ищут уже три дня
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: "Центр-Спас".Фото: "Центр-Спас".
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В Ярославле пропал бывший хоккеист клубов «Торпедо», ЦСКА и других команд Андрей Колесов. Информацию о его исчезновении разместила поисковая группа «Центр-Спас». По информации волонтеров, 47-летний мужчина ушел из дома на Суздальском шоссе 16 октября и назад до сих пор не вернулся.

Сейчас его ищут добровольцы и полиция. Приметы пропавшего: рост - около 178 см, худощавый, короткие рыжие волосы, при ходьбе прихрамывает. Также волонтеры предупреждают, что человек может быть дезориентирован.

Если вам что-то известно об Андрее Колесове, позвоните по телефонам - (4852) 48-80-80 (полиция), 8-800-30-19-112 (горячая линия «Центр-Спас»).

Напомним, также в Ярославской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку.

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