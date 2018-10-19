«Буревестник» не смог вырваться из «часового пояса»

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-19T18:39:19+03:00

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Самый дальний вояж в новой для себя лиге чемпионата России команда Михаила Терехова провела сегодня в Южно-Сахалинске. И провела, надо признать, неудачно. Отчасти, конечно, из-за отменных действий соперников в защите, чем на протяжении большей части игрового времени цепко накрывали попытки наших ребят атаковать корзину хозяев. Но это только часть беды «Буревестника», игроки которого почти три периода выглядели как бы еще не проснувшимися. Все-таки матч начался в утреннее время по Москве. По большей части этим можно объяснить просто ужасающе низкую эффективность атак ярославцев. За первую половину игры у «Буревестника» в активе была всего одна «треха»! А у соперников из-за дуги практически не было промахов. Не удивительно, что уже к концу первого периода отрыв «Востока-65» достиг двузначного.

Отчаянная борьба наших ребят выравнять положение провела к выигрышу второго периода, но с просто шокирующими цифрами для обеих команд – 10:9. Плотная опека со стороны хозяев просто дополнительно затягивала «часовой пояс» на «Буревестнике». Даже наши главные снайперы Агеев и Александров наладили точность бросков уже в конце третьего периода, когда перевес хозяев уже не оставлял сомнений в исходе игры. И сразу же стали попадать из-за дуги. И все же сократить отставание до хотя бы менее двузначного числа не получилось.

«Восток-65»(Южно-Сахалинск) - «Буревестник» - 90 : 74 (25:14, 9:10, 23:18, 33:32).