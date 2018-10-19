2018-10-19T17:28:38+03:00
Общество

У 19-летнего ярославца полицейские изъяли большее 200 граммов марихуаны

Он хотел ее продать
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники полиции нашли много марихуаны и гашиша у 19-летнего парня. После этого его квартиру обыскали. Там нашли еще - больше 250 грамм наркотического вещества.

-В результате исследования экспертами УМВД установлено, что данное вещество – конопля, общая масса которой составила 201.78 грамм, а также гашиш массой 66,29 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Уже установлено, что партия наркотиков была предназначена для продажи. На преступника заведено уголовное дело, в полиции также отметили, что раньше он уже был судим.

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